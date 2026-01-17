Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki değişiklik ve petrol fiyatlarındaki hızlı değişim, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri de motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Dün benzine gelen 1 lira 61 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim haberi geldi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ, MOTORİNE BEKLENEN ZAM GELMEDİ

İran’daki protestolar ve ABD’den gelen müdahale açıklamaları petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olurken, bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine dün gece yapılan zammın ardından, bu gece yarısı itibarıyla indirim uygulanmaya başladı. Motorin için beklenen zam ise tabelaya yansımadı.

BENZİNE 95 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Yapılan son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 95 kuruş indirim gerçekleşti. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

17 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 54,86 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,83 TL

Motorin: 54,69 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 54,90 TL

Motorin: 55,87 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir

Benzin: 55,19 TL

Motorin: 56,20 TL

LPG: 29,09 TL