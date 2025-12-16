Küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden benzin fiyatları, son günlerde hızla aşağı çekildi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,02 lira indirim uygulanırken, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre yarından itibaren 83 kuruşluk yeni bir indirim daha pompaya yansıyacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YENİ BENZİN FİYATLARI

Yapılacak yeni indirimin ardından benzin fiyatları şehir bazında yeniden şekillenecek.

Güncel hesaplamalara göre:

-İstanbul’da benzin: 51,72 TL

-Ankara’da benzin: 52,57 TL

-İzmir’de benzin: 52,91 TL

Bu son indirimle birlikte, yalnızca bir hafta içinde benzinin litre fiyatında yüzde 5,5’i aşan bir düşüş yaşanmış olacak.

İNDİRİMLER DEVAM EDER Mİ? GÖZLER PETROL PİYASASINDA

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının seyrinde küresel petrol piyasalarının belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde, önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle birlikte döviz kuru ve vergi kalemleri, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken birden fazla unsur dikkate alınıyor. Sürecin temelinde şu başlıklar yer alıyor:

-Brent petrol fiyatları

-Döviz kuru (özellikle dolar/TL)

-Rafineri çıkış fiyatları

-ÖTV ve KDV gibi vergiler

-Dağıtım ve bayi payları

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan her değişim, birkaç gün gecikmeyle pompa fiyatlarına yansıyor. Bu nedenle küresel piyasalardaki dalgalanmalar, sürücülerin cebini doğrudan etkiliyor.