ABD'nin duyurduğu ek gümrük tarifelerinin ardından dip yapan brent petrol, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmesine neden olmuştu.
Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında sırasıyla 2,24 TL ve 1,34 TL indirime gidilirken, toplamda 3,6 TL olarak yapılan indirimler cuma günü alınan 82 kuruşluk zam kararıyla tersine döndü.
YARIN GECE BİR ZAM DAHA GELİYOR
Gazeteci Olcay Aydilek, perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 1,15 TL dolaylarında bir artış yapılacağını duyurdu. Böylelikle benzinde son bir hafta içerisindeki toplam artış 2 liraya yaklaşmış olacak.
Yapılacak zammın ardından 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla beklenen benzin fiyatları şu şekilde:
Benzin
İstanbul (Avrupa): 45.32 TL/L
İstanbul (Anadolu): 45.17 TL/L
İzmir: 46.28 TL/L
Ankara: 45.91 TL/L