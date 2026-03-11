Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin grubunda litre fiyatına 80 kuruşluk artış yapıldı.

Yapılan zam pompaya yansırken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları yeniden güncellendi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zam sonrası Türkiye’nin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

-İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 61.11 TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.49 TL

-İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 60.95 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.89 TL

-Ankara

Benzin: 62.07 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.37 TL

-İzmir

Benzin: 62.35 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları belirlenirken uluslararası Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri belirleyici oluyor. Bu kalemlerde yaşanan artışlar doğrudan pompaya yansıyarak benzin ve motorin fiyatlarının değişmesine neden oluyor.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan art arda değişimler nedeniyle sürücüler güncel fiyatları yakından takip ediyor. Uzmanlar, petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni değişimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.