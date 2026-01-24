Akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde motorin fiyatlarına art arda gelen zamların ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Petrol piyasalarındaki dalgalanma nedeniyle benzin fiyatlarının da artacağı öğrenildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyelerinden 65 dolara kadar yükselmesi, zamları beraberinde getirdi.

10 GÜN İÇİNDE AKARYAKITA 5. ZAM!

Son 10 gün içerisinde akaryakıta beşinci zam gelirken, motorine 15 Ocak’tan bu yana yapılan artışların toplamı yaklaşık 5 liraya ulaştı. 23 Ocak’ta motorine gelen son zammın ardından bu kez benzinde fiyat artışı gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Zam öncesinde büyük şehirlerde benzinin litre fiyatları şöyle kaydedildi:

İstanbul (Avrupa Yakası): 54,10 TL

Ankara: 55,00 TL

İzmir: 55,27 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın önümüzdeki günlerde de petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak devam edebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki seyrin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Son aşamada KDV’nin eklenmesiyle pompa fiyatı ortaya çıkıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu unsurlardaki değişim, akaryakıt fiyatlarının zam ya da indirim olarak pompaya yansımasına neden oluyor.