Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Son olarak benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam yapılması bekleniyor.

27 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

- İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 57,27 TL

Motorin litre fiyatı: 60,37 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

- İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 57,11 TL

Motorin litre fiyatı: 60,21 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

- Ankara

Benzin litre fiyatı: 58,21 TL

Motorin litre fiyatı: 61,47 TL

LPG litre fiyatı: 30,17 TL

- İzmir

Benzin litre fiyatı: 58,49 TL

Motorin litre fiyatı: 61,74 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda belirlenen Brent petrol fiyatları, dolar/TL kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Özellikle döviz kurundaki artış ve küresel petrol arz-talep dengesi, fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Uzmanlar, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliğin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğine dikkat çekiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi sistemi olmak üzere üç temel unsurun birleşimiyle belirlenir. Dünyada ham petrol fiyatları referans olarak genellikle Brent petrol üzerinden takip edilir ve bu fiyatlardaki artış rafineri maliyetlerini yükselterek pompa fiyatlarına yansır.

Türkiye petrolü dolar üzerinden ithal ettiği için döviz kuru da doğrudan etkilidir; dolar/TL yükseldiğinde petrolün TL cinsinden maliyeti artar ve bu durum benzin ile motorin fiyatlarını yukarı çeker.

Fiyat oluşumunda vergiler önemli bir paya sahiptir; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu olarak uygulanırken, Katma Değer Vergisi (KDV) ise nihai satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Ayrıca rafineri çıkış fiyatı, dağıtım şirketlerinin payı ve bayi kâr marjı da litre fiyatına eklenir.

Türkiye’de rafineri fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan kuruluşlardan biri Tüpraş olup, Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatlarını ve döviz kurunu dikkate alarak fiyatlandırma yapar. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde akaryakıtın pompa satış fiyatı ortaya çıkar ve küresel piyasalardaki ya da kurdaki günlük değişimler nedeniyle fiyatlar sık sık güncellenebilir.