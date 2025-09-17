Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası yolda. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının bir miktar daha artması durumunda benzine cumartesi gününden itibaren yaklaşık 1 TL zam beklendiğini belirtti.

Aydilek, “Benzine zam kapıda. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatı bir ‘tık’ daha artarsa cumartesi gününden itibaren 1 TL civarında zam hesaplanıyor” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi ve jeopolitik risklerin artması brent petrol ve ürün fiyatlarındaki yükselişin devam etmesine neden oluyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.07 TL

Motorin litre fiyatı: 54.40 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.92 TL

Motorin litre fiyatı: 54.28 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.40 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.23 TL

Motorin litre fiyatı: 55.73 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL