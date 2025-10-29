Son günlerde Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ihtimalini gündeme taşıdı.

Sürücüler, araçlarını doldurmadan önce “Bugün benzin ne kadar oldu?”, “Motorin fiyatı kaç TL’ye çıktı?” ve “LPG’ye zam geldi mi?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.

29 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol fiyatı ve dolar kurundaki değişiklikler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte 29 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,34 TL

Motorin: 55,44 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 55,31 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 56,46 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,52 TL

Motorin: 56,77 TL

LPG: 27,53 TL

ZAM KARARI YARIN NETLEŞECEK

Resmi tatil dolayısıyla akaryakıt fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sektör kaynakları, yarın itibarıyla benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir artışın yansıyabileceğini belirtiyor.

Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar seviyelerinde seyrederken, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket de pompaya yansıma riskini artırıyor.

BENZİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları (Brent tipi petrol) ve döviz kuru esas alınarak hesaplanıyor.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) gözetiminde rafineriler tarafından belirlenen fiyatlara vergiler (ÖTV ve KDV), taşıma maliyetleri ve bayi kâr marjı ekleniyor.

Bu nedenle petrol fiyatlarındaki her artış veya döviz kurundaki yükseliş, kısa süre içinde pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor.