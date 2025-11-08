Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bilecik Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Albayrak'a AKP teşkilatı ve eşi Esra Albayrak da eşlik etti.

Albayrak türbe ziyaretinin ardından Bilecik'te temaslarda bulundu.

AKP'DEN PAYLAŞIM YAPILDI

AKP Bilecik Merkez Teşkilatı'ndan Berat Albayrak'ın ziyaretine ilişkin olarak, "Bugün, iş insanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek Cuma namazını burada eda etti. Ecdad yadigârı bu mübarek mekânda, kadim medeniyetimizin manevî mimarlarından Şeyh Edebali Hazretleri’nin huzurunda kılınan Cuma namazı sonrasında, Sayın Albayrak vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyor; bu anlamlı günde, birliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz." paylaşımı yapıldı.