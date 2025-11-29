Adana'da bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir berber dükkanında bir araya gelen husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Dükkan dışında da devam eden çatışmada E.B. (24), A.B. (37), A.D. (40), F.E. (50), A.D. (44), Z.D. ve O.B. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.