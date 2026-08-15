Skandal olay, 13 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli S.P. (23), evinden bakkala gitmek için çıktı. S.P.'nin uzun süre eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, S.P.'yi saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu.

YAŞADIKLARINI İŞARET DİLİYLE ANLATTI

S.P.'nin ailesine ve polis ekiplerine, tanımadığı kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek götürüldüğünü ve götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını işaret diliyle anlattığı belirtildi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Muhammet Ş.E. (25), Mehmet T. (27), Serkan G. (28) ve Suriye uyruklu F.R. (17) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan bir şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.