Yüksek enflasyon nedeniyle emekli meyvenin tadını unuttu, pazara giden vatandaşlar fiyatlara bakmakla yetiniyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir şeftalinin 57 lira olmasına tepki gösteren emekli vatandaş, “Maaşımız eridi, yetiştiremiyoruz. Şeftalinin tanesi 57 lira da olur 100 lira da olur, alamam” ifadelerini kullandı.

Alışverişe pazara gelen bir başka vatandaş, “İdare etmeye çalışıyoruz. Emekliyim, fiyatlar zorlamaz mı? Tabii ki zorlar. İki tane öksüze bakıyorum. Her şeyi alamadım” diye konuştu. Vatandaşlar ucu ucuna geçindiklerini söyledi.