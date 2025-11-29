Kenan Doğulu ile Beren Saat'in, Los Angeles'ın, Pacific Palisades bölgesindeki 2.5 milyon dolarlık evleri, 7 Ocak'ta çıkan büyük yangında kül olmuştu.

Doğulu, yangını Los Angeles'daki evlerine haftada bir kontrol ve temizliğe gelen yardımcılarının "Burası cehennem, ev yanıyor. Kaçıyoruz" telefonuyla öğrenmişti.

Bir süre sonra da tek katlı evlerinin küle dönmüş videoları kendisine WhatsApp'dan iletilmişti.

"SÜREÇ ÇOK AĞIR İLERLİYOR"

Görüntüler karşısında üzüntüden ağlayan Kenan Doğulu o günden bu yana hemen her gün Amerikalı avukatı ve sigorta şirketiyle görüşüyor.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, 11 ayda gelinen nokta şöyle: "Sigortadan ne kadar alacakları henüz belli değil. Aynı yangında evini kaybeden Türk komşuları 'Sadece 1 milyon vereceklermiş, bununla aynı evleri inşaa edemeyiz' diye isyanda. Ünlü çiftin, evlerini yeniden inşaa etmenin bedeli ise 5 milyon dolarmış. Bölgeden taşınmayacaklar, inşaat başladığında gidecekler. Kenan Doğulu bu konu açıldığında üzüntüsünü ve isyanını şöyle dile getiriyor: 'Süreç çok ağır ilerliyor. Bu ikimizi de çok üzüyor. Her gün avukat ve sigortacılarla görüşüyoruz. Giden sadece ev değil. Bir daha gelmeyecek olan bazı parçalar ve ortak anılarımız."

STÜDYO, GELİNLİK, GİTARLAR KÜL OLDU

"Kenan Doğulu'nun 'bir daha gelmeyecek' dediği kül olan parçalar ise şunlar: Bugünkü değeri 1 milyon dolar olan stüdyosu, bazı özel kayıtları, dünyadaki önemli müzayedelerden topladığı sınırlı sayıda üretilmiş 15 gitarı, Beren Saat'in, 2014'te evlenirken giydiği ikonik gelinliği, düğünlerinde çekilen video ve fotoğraflar, yıllar içinde biriktirdikleri 50'ye yakın tablo ve heykel."

Kenan Doğulu-Beren Saat çiftine yakın olup da evleri yanan dünyaca ünlü diğer isimler arasında Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks vardı.