Dünya sıralamasının 565'inci basamağındaki Berfu, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada klasmanın 289 numarası Ortenzi ile karşılaştı. 25 yaşındaki milli tenisçi, korttan 6-1 ve 6-2'lik setlerle galip ayrılarak 2. turda Meksikalı Renata Zarazua'nın (5 numaralı seribaşı) rakibi oldu.

Zeynep, Guadalajara Açık'a ilk turda veda etti

Türkiye'nin tek kadınlar kategorisindeki en iyi ismi Zeynep Sönmez ise WTA 500 düzeyindeki Guadalajara Açık Turnuvası'na katıldı. Dünya 74 numarası olan 23 yaşındaki milli tenisçi, Meksika'nın Guadalajara kentindeki organizasyonun ilk turunda karşılaştığı Alman Tatjana Maria'ya (6) 2-0 (6-4, 6-2) yenilerek elendi.