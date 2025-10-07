Komedyen Eser Yenenler'in eşi, sunucu Berfu Yenenler yine tepkilerin odağında...

Geçen günlerde eşi Eser Yenenler için kullandığı "Ben senin köpeğin gibiyim... Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim!" ifadeleriyle olay olan Berfu Yenenler son olarak YouTube'daki 'Talk Show Perileri' adlı programına şarkıcı Semicenk'i konuk aldı.

"FERMUAR KISMINI BÖYLE DİKMİŞLER"

Program sırasında Semicenk'in geçen yıl bir konserinde giydiği pantolon nedeniyle sosyal medyada gündem olan görüntüsü konuşuldu.

Berfu Yenenler o görüntüyü programda ekrana getirerek "Pantolona sığmayan Semicenk" yorumunda bulundu.

Semicenk ise durumu "Fermuar kısmını böyle dikmişler, pantolonu giyip geleyim buraya isterseniz" diyerek anlatmak isteyince Yenenler "Bunu kadınlar bilmez bizde fermuar kısmı yok" dedi.

Bunun üzerine şarkıcı da "Kuliste bunu giyiyorum yanımda bir sürü insan var. Yanıma annem de geliyor bakıyor kıyafetime. Biri der çıkar diye, öyle gözükmüyordu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları bu konuyu programda açan Berfu Yenenler'e tepki gösterdi.