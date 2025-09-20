

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikâh masasına oturdu. Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ailesiyle paylaşım yapan Berfu Yenenler, önceki gün ise "Taşınma bağımlısı Berfu" başlıklı bir video yayınladı.

Yeni evlerini takipçilerine gösteren Berfu Yenenler'in dekorasyon seçimleri sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü ismin seçimleri pek beğenilmedi ve "Anaokulu gibi", "Kreş ne zaman açılıyor", "İyi ki mimar değilsin" gibi yorumlar yapıldı.