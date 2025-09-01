'Binbir Gece' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009'da dünyaevine girmişti.

16 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çiftten Korel, beş gün önce 43'üncü yaşını Fatih'teki bir mekanda eşi ve dostlarıyla kutlamıştı. Halit Ergenç'in eşini doğum gününde öpücüklere boğduğu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Korel, bu kez sosyal medya hesabından paylaşığı makyajsız fotoğrafıyla adından söz ettirdi. Oyuncunun yüzündeki sivilceler ve dudağındaki uçuk dikkat çekti.

Korel, "Kaygı, korku, sosyal anksiyete, mide sıkıntısı, yorgunluk, stres, ifade edememe, içine atmak zorunda kalmak hepsi bir arada. Neyse en azından vücut dışarı atıyor diyelim" ifadelerini kullandı.