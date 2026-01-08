Bergüzar Korel'in İlk ve Son dizisindeki partneri Timuçin Esen ile sevişme sahneleri uzun süre gündem olmuştu.

"ERKEKLERE SORMUYORSUNUZ"

Oyuncu dün konuya dair sorulara "Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını ben anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikayeye hizmet eden sahnelerdi" yanıtını verdi.

YAPIMCILARA SESLENMİŞTİ

Bergüzar Korel geçen günlerde "Bu zamana kadar sette en rahat çalıştığınız partneriniz kimdi?" sorusuna "Hepsi iyiydi" yanıtını vermiş ve "Eşim Halit Ergenç ile oynamak ayrı bir keyifti. Ama hem aynı evde olup hem aynı sette olmak biraz zor gelmişti. Şimdi Halit ile yine bir projede yer almayı isteriz" demişti.