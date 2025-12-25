Şarkıcı Ebru Gündeş üç gün üst üste sahne aldığı VW Arena konserlerinin açılışını yaptı. Son zamanların modasına uyup meslektaşı Gülşen gibi sahneye maskülen bir tarzla çıktı. Takım elbise giyip kravat taktı.

Konsere gelenler arasında; Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, İbrahim Kutluay, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı gibi ünlü isimler de vardı.

Bergüzar Korel, ilk kez bir Ebru Gündeş konserine geldiğini söyledi. Yeni projesi için 10 kilo verdiğini açıklayan Korel, bu sürecin hem uzun hem de yorucu geçtiğini belirtti. Korel "Gerçekten adeta bir kamp dönemi gibiydi" dedi.

"HALİT İLE ÇALIŞMAK ZORDU"

Bergüzar Korel, muhabirlerin "Bu zamana kadar sette en rahat çalıştığınız partneriniz kimdi?" sorusuna ise "Hepsi çok iyiydi. Halit ile oynamak ayrı bir keyifti ama onunla çalışmak daha zordu. Hem aynı evde olup hem de aynı sette olmak biraz zor gelmişti. Çok uzun zaman oldu Halit ile tekrardan bir projede yer almayı isteriz" yanıtını verdi.