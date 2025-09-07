Berhan Şimşek, İl binasına gitmemesinin nedenini SÖZCÜ’ye şöyle açıkladı:

“Eski il başkanı ve başkanları olarak asli görevimiz bu kaotik durumdan partimizin çıkmasına yardımcı olmak. Bununla ilgili olarak Ali Özcan ve Cemal Canpolat’la bir değerlendirme yaptık. İl başkanı Özgür Çelik‘ten Pazar günü saat 16.00 için randevu istedik. Ali Özcan İstanbul dışındaydı. Randevu için geldi. Cemal Canpolat ise Genel Merkezle, il başkanıyla görüştüğünü, o konuşmalardan sonra gelmesine gerek kalmadığını söyledi.

ÇABAMIZ BALTALANDI

Ali Özcan’la buluştuğumda, ‘Berhan Bey, sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Sana randevu verilmesi istenmemiş. Bunu öğrenince güldüm. Gerekçe olarak da son kurultayda aday olmam. 92 imza bulmama rağmen adaylığım ve kürsüye çıkmam da engellenmişti. O zaman aday olduğum için şimdi randevu verilmedi. Özgür Çelik’in oturduğu binada benim emeğim, terim var. Genel Başkan Özgür Özel, buranın baba ocağı, tapusunun da Gazi Mustafa Kemal’de olduğunu söylüyor. Ama anlaşılıyor ki, tapunun sahibi Özgür Özel. Bütün iyi niyetimizle partimiz adına yapmak istediğimiz bu girişim kişisel hırs ve kinden dolayı baltalanmıştır. Yazık, çok yazık.”