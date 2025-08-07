Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlendi. 21 Mayıs 2024'te de Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuştular.

Oktay'ın dün kızı ile yaptığı paylaşıma düştüğü not evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını doğurdu. "Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım" şeklinde bir paylaşım yapan Berk Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a gönderme yaptığı düşünüldü. Kısa sürede evliliklerinin sallantıda olduğu haberleri yayılınca oyuncu bu paylaşımı kaldırdı.

İddiaları körükleyen bir başka detay ise çiftin birbirini sosyal medyadan takip etmemesi oldu.

Ayrılık haberleri gündem olunca Berk Oktay bu kez eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı Mira Milena'nın fotoğrafını "Şükür sebebim, ailem" notuyla paylaştı.

SETTE YAKINLAŞMA!

Bazı iddialara göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gerilme nedeni setteki yakınlaşma...

Berk Oktay'ın 'Harman Yeri' projesindeki partneri Gülsim Ali ile Antalya'daki sette yakınlaştığı konuşuluyor.

Berk Oktay hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Geçen haftalarda manken ve sunucu Tuğçe Aral'ın, "Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti" itirafındaki kişinin de Berk Oktay olduğu iddia edildi.