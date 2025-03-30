Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlenmişti. Oyuncu çift, 21 Mayıs 2024'te de Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Umut Yolcuları', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi birçok yapımda yer alan Berk Oktay, Instagram hesabından kızının son halini paylaştı.

Oyuncu, kızıyla yer aldığı kareye "Baba kız günü" notunu düştü.

"SADECE BEŞİKTAŞLI OLMASINI İSTİYORUM"

Berk Oktay geçen günlerde muhabirlere yaptığı açıklamada "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım. Kararlarına saygı duyacağım. Onunla iyi bir arkadaş ve dost olmak istiyorum" demişti.