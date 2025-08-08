Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlendi. 21 Mayıs 2024'te de Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuştular.

Oktay'ın dün kızı ile yaptığı paylaşıma düştüğü not evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını doğurdu. "Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım" şeklinde bir paylaşım yapan Berk Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a gönderme yaptığı düşünüldü. Kısa sürede evliliklerinin sallantıda olduğu haberleri yayılınca oyuncu bu paylaşımı kaldırdı.

İddiaları körükleyen bir başka detay ise çiftin birbirini sosyal medyadan takip etmemesi oldu.

Ayrılık haberleri gündem olunca Berk Oktay bu kez eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı Mira Milena'nın fotoğrafını "Şükür sebebim, ailem" notuyla paylaştı.

SETTE YAKINLAŞMA!

Bazı iddialara göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gerilme nedeni setteki yakınlaşma...

Berk Oktay'ın 'Harman Yeri' projesindeki partneri Gülsim Ali ile Antalya'daki sette yakınlaştığı konuşuluyor.

Berk Oktay hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Manken ve sunucu Tuğçe Aral da Oktay'ın kendisine sosyal medya üzerinden taciz mesajları attığını iddia etti.

Aral'ın açıklamaları sonrası Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz."

"Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."