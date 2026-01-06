Survivor 2020'de dikkat çeken isimlerden biri de Berkan Karabulut'tu... Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Karabulut sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk'a geçen yıl Paris'te evlenme teklif etmişti. Romantik anları Instagram hesabından paylaşan Karabulut, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" sözleriyle duygularını dile getirmişti. Berkan Karabulut ile Lale Onuk geçen ağustos ayında da dünyaevine girmişti. Mutluluk pozlarını sosyal medyada sık sık paylaşmaya devam eden ikili, son olarak üzücü haberi takipçilerine duyurdu. Berkan Karabulut, eşi Lale Onuk'un anneannesinin vefat ettiğini açıkladı: 'Lalişimin anneannesini kaybettik. Mekanın cennet olsun Babçu." Lale Onuk da anneannesiyle bir fotoğrafını yayınladı.

