Survivor 2020'de dikkat çeken isimlerden biri de Berkan Karabulut'tu... Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Karabulut sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk'a geçen yıl Paris'te evlenme teklif etmişti.
Romantik anları Instagram hesabından paylaşan Karabulut, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" sözleriyle duygularını dile getirmişti.
Çift bu akşam dünyaevine giriyor. Karabulut, düğün öncesi Onuk'u davul zurna eşliğinde evinden almaya gitti.
Karşılıklı dans eden çiftin mutlu günlerine ait görüntüleri ise yakın arkadaşları 'Avatar Atakan' lakaplı Survivor 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan sosyal medya hesabından paylaştı.