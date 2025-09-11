Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in 8 Eylül'de parti binasına girmesinin ardından gerginlikler yaşandı.

Tekin'in binaya girmesiyle birlikte polis ekipleri binada bekleyenleri dışarı çıkarmak için biber gazı kullandı.

Bu esnada bazı müdahaleler de yaşandı; CHP'li vekiller Mahmut Tanal'la CHP Hatay vekili Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı.

YAKA PAÇA DIŞARI ATMIŞLAR

"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin’in, (eski) il başkanlığındaki gergin süreçte binasında polis tarafından dışarı çıkarıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde polisin Berkay Gezgin'i kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalıştığı ve bu esnada, "Çık, çık" diyerek bağırdığı görüldü.