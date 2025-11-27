Oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, geçen yıl da ilk kez anne baba olma sevincini yaşamıştı.

Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Uzun süredir Instagram'da paylaşım yapmayan Dilan Telkök, takipçilerinin merakı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz."

"Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik."

"Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış."