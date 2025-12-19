Şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında manken Özlem Ada Şahin ile nikâh masasına oturmuştu. Kızları Arya 2017'de, Zeynep Mira 2019'da dünyaya gelmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift Zekeriyaköy'deki yeni aldıkları villayı tadilata soktu. Bu sırada yaşamak için ise Tarabya'daki lüks bir otelin kral dairesini tercih ettiler.

Dün muhabirlerle karşılaşan Berkay "3 aydır otelde kalıyoruz, ev tadilatta" dedi.

AYLIK GELİRİ MERAK EDİLDİ

Bu açıklamadan sonra Berkay'ın kazancı merak edildi.

Berkay Şahin, 2019 yılında Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası açılan davanın ilk duruşmasında, mahkemeye gelir beyanında bulunmuş ve aylık gelirinin yalnızca 1000 TL olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, hem mahkeme heyetini hem de kamuoyunu şaşkına çevirmişti.

Berkay'ın avukatı, bu gelir beyanının yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulamış ve Berkay'ın yalnızca telif haklarından elde ettiği gelirlerin aylık 200 bin TL'yi bulduğunu açıklamıştı.