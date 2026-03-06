Şu sıralar Amerika’da tatilde olan Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Çiftin dönüşlerinin ardından doktor kontrolüne gideceği, durumun bu kontrolden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

BERKAY YENİDEN KIZ ÇOCUK İSTİYOR

Berkay’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; ünlü şarkıcının kız çocuklarına oldukça düşkün olduğu biliniyor. Bu nedenle üçüncü çocuklarının da kız olmasını çok istediği konuşuluyor.

Çiftin Amerika tatili sonrası yapılacak doktor kontrolünün ardından bebeğin cinsiyetinin de öğrenilebileceği ifade ediliyor.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

İki kız çocuğu bulunan Berkay, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuk sorularına, “Üçüncü çocuğu eşim Özlem de ben de istiyoruz ama bu işler istemekle olmuyor, kısmet” diyerek üçüncü çocuk isteğini dile getirmişti.







Berkay, 2016 yılında manken Özlem Ada Katipoğlu ile evlendi. Çiftin Zeynep ve Arya adında iki kız çocuğu bulunuyor.