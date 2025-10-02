UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Lille deplasmanda Roma'yı ilk yarıda bulduğu tek golle devirdi.

Büyük bir sürprize imza atan Lille'de maça damga vuran isim müthiş bir performans ortaya koyan Berke Özer oldu.

Maçın henüz başında 6. dakikada Haraldsson'un golüyle öne geçen Lille ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

80'DE KAZANILAN PENALTI VE OLANLAR...

İkinci yarıda maçı çevirme fırsatını bir türlü bulayamayan Roma 80. dakikada penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası gelen penaltı kararında Dovbik'in atışını Berke Özer kurtardı.

Ancak VAR orta hakemi uyararak Berke'nin ayağının çizgide olmadığı uyarısında bulunarak atışın tekrarlanmasını sağladı. Dovbik'in bir kez daha kullandığı penaltıyı Berke Özer bir kez daha aynı köşeden çıkardı.

Berke'nin yine ihlal yaptığını belirten hakem atışı 2. kez tekrarlattı. Bu kez topun başına Soule geldi. Onun ters köşeye yaptığı vuruşu tahmin eden Berke Özer 3. kez penaltıyı kurtardı ve topun ağlara gitmesine izin vermedi.

Berke'nin üstün gayretiyle son düdüğü 1-0 üstünlükle bitirmeyi başaran Lille Roma deplasmanından zaferle ayrıldı.

Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçını da kazanan Lille yoluna 6 puanla devam etti.