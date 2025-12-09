A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçı öncesi Milli Takım kampını terk eden Berke Özer, yaşananlar hakkında konuştu.

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen 25 yaşındaki kaleci, beIN Sports'a yaptığı açıklamada konu ile ilgili şunları söyledi:

"Böyle bir şeyin içinde olmak üzücü, oraya karşı yanıt vermek haddime değil. Milli takım çok başka bir yer. Benim yapmış olduğum bir hata var. Bedelini ödemediğim bir şey yok. Sonrasında yapılan kabul edemeyeceğim bir açıklama var. Milli takıma kırgınlığım yok ama tüm yaş kategorilerinde forma giydim, kim benim hakkımda kötü bir şey söylemiş? Yapılan açıklama beni çok üzdü. Birçok olay oldu, hangisinden sonra böyle bir açıklama yapıldı?

Fransa'da da birçok yerde haber çıktı, beni burada da zora sokan bir açıklamaydı. Milli takımın her zaman başarılı olmasını istiyorum. Büyüklerimizden önce beni aramalarını ve kendi içimizde halletmek isterdim. Ben de hatamı anlayıp özür dileyip konuşabilirdim.

Montella ile konuştum. Birbirimize karşı bir saygısızlığımız olmadı. Benim ona karşı olamaz zaten. Her zaman da benimle iletişimdeydi. Bugün de kendisiyle ilgili kötü bir şey düşünmüyorum. O gün almış olduğum karar psikolojimle ilgiliydi. Böyle sert bir açıklama beni çok üzdü. Kavga, tartışma yoktu.

Umarım iki maçı kazanır, Dünya Kupası'na gideriz. Benim profil fotoğrafım bile milli takım. Önemli olan milli takımın başarısı. Orada olmasam da onlara taraftar olarak destek olurum. Hatayı yapan taraf yüzde yüz benim. Süreç farklı yönetilebilirdi ama sonuçlarına katlanmaya hazırım.

Şu an olsa yine yapar mıydım bilmiyorum ama o günün şartlarında yine yapardım ama bunu yapmadan önce tek tek kapıları dolaştım. Oradaki kaleciler benden kat kat iyi. Önce Mert abiye gidip 'Beni yanlış anlama abi ama kendimi değersiz hissedip bu kararı aldım' dedim. Uğurcan abiye gittim, Altay ile konuştum. Hepsi bana destek oldular. Böyle bir şeyin doğru olmadığını söylediler ama benim kararımdı."