Alman hükümeti, Donald Trump’ın geleneksel müttefiklerini kendi çizgisine çekme çabalarına karşı bu kez hazırlıksız yakalanmamakta kararlı. Konuya yakın kaynaklara göre Berlin, ABD tedarik zincirindeki kırılganlıkları tespit ederek, Avrupa Birliği (AB) ortaklarıyla birlikte baskı kurabileceği noktaları belirlemeye başladı.

Bu stratejik hazırlığın temel amacı, Beyaz Saray ile yaşanabilecek yeni bir krizde Avrupa’nın elindeki kaldıraçları nasıl kullanacağı konusunda üye ülkeler arasında bir fikir birliği oluşturmak. Uzmanlar, Avrupa’nın "şantaj taktiklerinin işe yaramadığını" kanıtlaması durumunda, Washington’daki Trump destekçisi odakların zayıflatılabileceğini öngörüyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ VE YAPAY ZEKA KISKAÇTA

Alman yetkililerin ilk bulguları, özellikle Beyaz Saray ile yakın bağları olan dev ABD teknoloji şirketlerini hedef alabilecek yöntemlere işaret ediyor. Hazırlanan planlar arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

Yapay Zeka Yatırımları: ABD borsalarını rekor seviyelere taşıyan yapay zeka patlamasının Avrupa menşeli endüstriyel girdilere olan bağımlılığı bir koz olarak değerlendiriliyor.

İlaç Fiyatları: ABD’li seçmenlerin en hassas olduğu konulardan biri olan ilaç fiyatlarının, Avrupa’dan giden ham maddeler üzerinden yukarı çekilmesi bir seçenek olarak masada.

Dijital Düzenlemeler: Alphabet (Google), Amazon ve Meta (Facebook) gibi devlere yönelik yeni vergiler, ağır para cezaları veya operasyonel kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.

MERZ: "BAŞIMLILIKLAR TEK TARAFLI DEĞİL"

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, geçtiğimiz hafta parlamentoda yaptığı konuşmada Avrupa’nın küreselleşme döneminden kalan bağımlılıkların sadece kendi aleyhine olmadığını anlaması gerektiğini vurguladı. Merz, "Çıkarlarımızı ve aynı zamanda onları savunma araçlarımızı belirliyoruz. Diğer uluslar kritik malzemeler için AB'ye güveniyor ve bu kozu kullanmaya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN ELİNDEKİ KRİTİK KOZLAR

Berlin ve Brüksel hattında yürütülen çalışmalarda, ABD’nin Avrupa’ya olan mahkûmiyeti beş ana başlıkta toplanıyor:

1. Tek Pazar Gücü: 450 milyonluk refah seviyesi yüksek tüketici kitlesi, AB’nin en büyük silahı. ABD’li şirketlerin pazara erişiminin kısıtlanması, doğrudan kar marjlarını hedef alıyor.

2. Veri Merkezleri ve Altyapı: OpenAI, Microsoft ve Elon Musk’ın yapay zeka girişimleri, veri merkezleri için Siemens gibi Avrupalı devlerin ürettiği özel ekipmanlara ihtiyaç duyuyor.

3. Yarı İletken Sektörü: Hollandalı ASML ve Alman tedarikçileri Zeiss ile Trumpf, gelişmiş çip üretimi için hayati önem taşıyan litografi makinelerinin dünyadaki tek kaynağı konumunda.

4. İlaç ve Kimyasallar: ABD’de satılan markalı ilaçların aktif bileşenlerinin yaklaşık yarısı Avrupa’dan geliyor. Amerikalıların her gün kullandığı insülinin %90'ı yine Avrupa menşeli.

5. Avrupa Yatırımları: AB, ABD'deki en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı. Hükümetler, ihracat teşviklerini veya düzenleyici çerçeveleri değiştirerek sermaye akışını Washington’dan uzaklaştırabilir.

RİSKLİ SEÇENEKLER: VARLIK SATIŞI VE ASKERİ ÜSLER

Berlin’in masasındaki bazı seçenekler ise "çift tarafı keskin bıçak" olarak nitelendiriliyor. Avrupalı yatırımcıların elinde bulunan 10,4 trilyon dolarlık ABD hisse senedi ve 3,4 trilyon dolarlık devlet tahvilinin toplu satışı bir tehdit olsa da, bu durumun küresel piyasalarda Avrupa’ya da zarar verecek bir sarmal başlatmasından endişe ediliyor.

Benzer şekilde, ABD’nin dünya çapında güç yansıtmasını sağlayan Avrupa’daki askeri üslerin kullanımı da tartışmaya açılmış durumda. Ancak Ukrayna’daki savaş ve Rusya tehdidi devam ederken, güvenlik mimarisini sarsacak bu tür hamlelerin hayata geçirilmesi şimdilik düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Sonuç olarak Almanya ve AB, Trump döneminin "öngörülemez" politikalarına karşı artık sadece savunmada kalmayıp, ekonomik gücünü bir "jeopolitik silah" olarak kullanmaya hazırlanıyor.