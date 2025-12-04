Almanya’nın önde gelen teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi'nde yapılan rektörlük seçiminde Prof. Dr. Fatma Deniz açık farkla kazandı.

Bursa doğumlu bilgisayar bilimci Deniz, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Oy farkıyla kazandığı oylamadan sonra 42 yaşındaki Deniz, Nisan 2026’da resmen rektör olarak görevine başlayacak.

OYLARIN 3'TE 2'SİNİ ALDI

Seçim iki turda yapıldı ve ilk turda beş aday yarıştı. Geçen haftaki ilk turun ardından üç aday çekildi ve yarış mevcut rektör Prof. Geraldine Rauch ile Prof. Deniz arasında kaldı.

Çarşamba günkü oylamada Rauch 18 oy aldı. Deniz ise 42 oyla senatoda gereken üçte iki çoğunluğun çok üzerine çıktı.

LİSEYİ BURSA'DA OKUDU

Fatma Deniz 11 Haziran 1983'te Batı Almanya'nın Bavyera Eyaletine bağlı Münih şehrinde doğdu.

Başarı hikayesine daha lise yıllarında başlayan Deniz, ortaöğrenimini Bursa Kız Lisesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra lisans eğitimi için Almanya’ya gitti.

Deniz, Münih’te bilgisayar bilimi diploması aldı. Daha sonra Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de çalıştı ve ardından Berlin Teknik Üniversitesi'ne katıldı. Akademik kariyerini büyük ölçüde yapay zeka araştırmaları üzerine kurdu.

VİZYONUNU BELİRLEDİ

Berlin Teknik Üniversitesi yönetimi Deniz’in yapay zeka alanındaki birikimini ve dijital dönüşümdeki liderliğini yeni dönemin önemli avantajı olarak değerlendiriyor.

Deniz dört yıl sürecek görevinde üniversitenin yenilikçi profilini kendi bilimsel odağıyla daha da güçlendirmeyi hedefliyor.