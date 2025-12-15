Bilim insanları, Bermuda Adası’nın altındaki okyanus kabuğunun altında, dünyada benzeri görülmemiş yaklaşık 20 kilometre kalınlığında dev bir kaya katmanı tespit etti. Keşfin, 31 milyon yıldır volkanik faaliyeti olmayan adanın neden hâlâ su yüzeyinde kaldığına ışık tutabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, normalde okyanus kabuğunun altında doğrudan manto tabakasının bulunması gerektiğini, ancak Bermuda’da tektonik plakanın içine yerleşmiş ek bir kaya katmanı bulunduğunu açıkladı. Sismik verilerle ortaya çıkarılan bu yapının, yoğunluğu düşük olması sayesinde okyanus tabanını yukarıda tuttuğu değerlendiriliyor.

BİR SAL GİBİ DAVRANIYOR

Uzmanlara göre söz konusu katman, milyonlarca yıl önceki volkanik faaliyet sırasında manto malzemesinin kabuğa enjekte edilip donmasıyla oluşmuş olabilir. Bu “donmuş yapı”, bir sal gibi davranarak adanın çevresindeki okyanus tabanından yaklaşık 500 metre yüksekte kalmasını sağlıyor.

Keşif, Bermuda’nın jeolojik geçmişinin, Hawaii gibi klasik sıcak nokta adalarından farklı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyarken, Atlantik Okyanusu’nun oluşum sürecine dair yeni ipuçları sunuyor.