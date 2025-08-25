Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında kalan okyanus bölgesi, onlarca yıldır esrarengiz kaybolmalar ve komplo teorileriyle gündemdeydi. Uçakların, gemilerin ve hatta mürettebatların iz bırakmadan kaybolduğu iddiaları, 'Bermuda Şeytan Üçgeni'ni dünyanın en ünlü gizemlerinden biri haline getirmişti. Ancak yeni araştırmalar, sırrın aslında bilimle kolayca açıklanabileceğini ortaya koyuyor.

ONLARCA KOMPLO TEORİSİ YAZILIP ÇİZİLDİ

Bermuda Şeytan Üçgeni ilk kez 1945'te ABD Donanması'na ait Flight 19 filosunun kaybolmasıyla dünya gündemine girdi. Ardından gelen olaylar, bölgenin "doğaüstü güçlere" sahip olduğuna dair söylentileri artırdı. Kimileri burayı 'uzaylıların' kullandığı bir 'portal' olarak gördü, kimileri hayalet gemiler ve deniz canavarlarıyla ilişkilendirdi.

Popüler kültürde de yer bulan bu gizem, özellikle UFO iddiaları ve kayıp uygarlık Atlantis'le bağlantı kuran teorilerle beslendi.

BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMA

İngiltere'de Channel 5 tarafından hazırlanan "The Bermuda Triangle Enigma" belgeselinde Southampton Üniversitesi'nden okyanus bilimci Simon Boxall, kaybolmaların en mantıklı açıklamasının dev dalgalar (rogue waves) olduğunu söyledi.

Boxall, "Güneyden ve kuzeyden gelen fırtınalar birleştiğinde, Florida'dan ek bir fırtına daha olursa ölümcül boyutlarda dev dalgalar oluşabiliyor" dedi. Bu dalgaların çevresindekilerin iki katına çıkabildiği, ani ve şiddetli oldukları biliniyor.

İSTATİSTİKLER DE GİZEMİ ÇÜRÜTÜYOR

Bilimsel veriler de Bermuda Üçgeni'nde istatistiksel olarak olağanüstü sayıda kaza yaşanmadığını ortaya koyuyor. 1975'te yayımlanan 'The Bermuda Triangle Mystery Solved' adlı kitapta araştırmacı Larry Kusche, bölgedeki olayların çoğunun abartılı, yanlış ya da doğrulanmamış olduğunu kaleme almıştı.

Ayrıca GPS öncesi dönemde görülen hafif manyetik sapmaların, gemilerin rotadan çıkmasına yol açmış olabileceği belirtiliyor. Fırtınaların ve kasırgaların yoğun olduğu bu bölgede meydana gelen kazaların ise olağan dışı bir yönü bulunmuyor.

DAHA TEHLİKELİ BÖLGELER VAR

2013'te yapılan bir araştırma, denizcilik açısından dünyanın en tehlikeli bölgelerini sıraladı; ancak Bermuda Şeytan Üçgeni listede yer almadı. Buna karşılık "Alaska Üçgeni" adı verilen bölgede bugüne kadar 20 binden fazla kişinin kaybolduğu biliniyor.

Bilim insanlarına göre Bermuda Şeytan Üçgeni, insanlığın "gizem sevgisi" sayesinde olduğundan çok daha büyük bir sır haline getirildi...