Fenerbahçe derbisi öncesi; Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in kolundaki koruyucu ekipman tartışma yarattı. Oyuncu Berna Laçin tartışmalara “Çivili alçı olacak hali yok” diyerek tepki gösterdi.

''HAKEM KARARIYLA NETLEŞECEK'' PAYLAŞIMINI ALINTILADI

Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisi öncesi kolundaki koruyucu ekipman nedeniyle başlayan tartışma büyürken, konuya oyuncu Berna Laçin da dahil oldu. Galatasaraylı futbolcunun sahaya bu ekipmanla çıkıp çıkamayacağına hakem Yasin Kol’un karar vereceği yönündeki haberler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.





''ÇİVİLİ ALÇI OLACAK HALİ YOK''

Berna Laçin alıntıladığı paylaşıma şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kusura bakmayın da saçmalık. Çivili alçı olacak hali yok. Burada tek düşünülecek Osimhen'in sağlığına zararı olup olmaması. Kırık kolla oynayabiliyorsa helal olsun der karşısına çıkar oynarsın o kadar.”