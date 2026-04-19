Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki yasa boğan okul saldırılarının ardından televizyondaki yerli dizilerin şiddet içeriği sosyal medyada gündem oldu. Yerli dizilerdeki mafyatik ve yoğun şiddet içeren sahnelere tepkiler büyürken oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından dizi sektörüne sitem etti. Berna Laçin, "Tuttu mu şimdi? Hayatta oynanan oyunu beğendiniz mi? Kusura bakmayan artık dayanamıyorum. Sadece kendi cebini ve popülariteni düşünmene dayanamıyorum. Tehlikeli olan mafya güzellemesi yapan, suça özendiren diziler” ifadelerini kullandı.

