Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, kısa süre önce dünyaevine girdiği eşi Oriana Correira Gomes ile olan fotoğraflarını silmesi dikkat çekti. Yaptığı bu sosyal medya hamlesi, çiftin evliliği hakkında soru işaretlerine neden oldu.

''AYRILIK MI VAR?''

Geçtiğimiz yıl Portekizli model Oriana Correia Gomes ile sade bir törenle evlenen Yıldırım’ın bu kararı sonrası sosyal medyada “ayrılık mı var?” yorumları hızla yayıldı.

''SORUN YOK'' PAYLAŞIMI

İddiaların yayılmasının ardından Bertuğ Yıldırım, sosyal medya hesabından eşi Oriana ile birlikte çekilmiş fotoğrafını yeniden paylaşarak dikkat çekti. Yıldırım’ın, Ebru Gündeş’in “Severek Öleceğim” şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşım ise “sorun yok” mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.