Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibinin ikinci golünü atan Bertuğ Yıldırım, kafa topu için yükseldiği sırada yüzüne darbe almıştı. Genç futbolcuyla ilgili Başakşehir'in yaptığı açıklamada, elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.

Başakşehir FK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Bertuğ Özgür Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe tarafından ameliyata alındı. Milli futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırık başarılı bir şekilde onarıldı. Acıbadem Maslak Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe;" Milli futbolcumuzu şu an serviste takip ediyoruz ve 17 Şubat Salı günü taburculuğunu planlıyoruz. Kendisinin en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacak." diye konuştu."