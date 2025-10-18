Süper Lig'in 9’uncu haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor’a 3-2 mağlup oldu.
44’üncü dakikada Agyei’nin ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında topa gelişine vuran Tayfur Bingöl’ün şutu ağlarla buluştu: 0-1.
49’uncu dakikada Balogh’un müdahalesi sonucu Umut Nayir ceza alanında yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
51’inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Pedrinho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
63’üncü dakikada Linetty’nin ceza alanı sağ tarafından pasına gelişine vuran Keita’nun şutu ağlarla buluştu: 1-2.
70’inci dakikada Keita’nın ceza alanı içerisine pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl’ün şutu ağlara gitti: 1-3.
77’nci dakikada Adil’in ceza alanı sağ tarafından ortasında topa iyi yükselen Umut Nayir’in vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşma Kocaelispor’un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.