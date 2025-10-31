Türkiye’de 27 Ekim 2003’te hayata geçirilen ve tasarrufların önemli bir adresi olan BES’te verilere göre devlet katkısı dahil sistemin toplam fon büyüklüğü 17 Ekim itibarıyla 1 trilyon 966 milyar 883 milyon liraya ulaşırken, aynı dönemde BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ndeki (OKS)toplam katılımcı sayısı 17 milyon 775 bin 627’yi buldu. Aynı dönemde 18 yaş altı katılımcıların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 75 milyar 518.2 milyon lira oldu.

417 BİN BES EMEKLİSİ VAR

Bu dönemde BES’ten emekli olan kişi sayısı da 417 bin 556’ya ulaşırken, OKS tarafında, çalışan fon tutarı olan 109 milyar 249.7 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 7 milyar 334 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS’nin toplam büyüklüğü de 116 milyar 583.7 milyon lirayı buldu. 17 Ekim itibarıyla OKS’deki katılımcı sayısı 7 milyon 792 bin 936 oldu. 2024’ün sonunda BES’teki katılımcı sayısı 9 milyon 526 bin 390, katılımcıların fon tutarı da 1 trilyon 2 milyar 570.3 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 137 milyar 497.3 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Emekli olan katılımcı sayısı ise 339 bin 574 olmuştu.

152 bin sıfır yaş çocuk BES’li

Türkiye’de Haziran 2021’de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama da hızlı bir büyüme kaydetti. 17 Ekim itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 75 milyar 518.2 milyon lira oldu. Fon tutarının 63 milyar 32.8 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 12 milyar 485,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 586 bin 555 çocuk dahil olurken, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla en çok katılım 152 bin 767 ile sıfır yaşta görüldü.