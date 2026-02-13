Türkiye, 2026 yılından itibaren emeklilik sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanların maaşlarından her ay zorunlu kesinti yapılacak.
Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bulunan "cayma hakkı", yeni sistemde yer almayacak. Çalışanlar, sistemden istedikleri zaman çıkamayacak ve birikimlerini ancak emeklilik şartlarını tamamladıklarında alabilecekler. Fon bazlı bu modelde amaç, SGK’dan alınan emekli maaşına ek bir gelir oluşturmak olsa da, uygulama çalışanların net maaşlarında doğrudan azalmaya neden olacak.
KESİNTİ YÜZDE 3: ASGARİ ÜCRETLİDEN 991 TL GİDECEK
Yeni düzenlemeyle birlikte her ay çalışanın brüt maaşından %3 oranında kesinti yapılacak. Sadece çalışan değil, işveren de çalışanı adına %3 katkı payı yatırmak zorunda kalacak. Devlet ise bu birikime %30 oranında katkı sağlayacak.
Asgari ücretlinin maaşından her ay 991 TL kesilecek. 45.000 TL brüt maaş alanların cebinden her ay 1.350 TL çıkarken memurların ise her ay 1.856,70 TL'si sisteme aktarılacak.
NİSAN 2026’DA BAŞLAYACAK
Takvime göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yasalaşması beklenen TES, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm çalışanları kapsayacak. Öğretmenden doktora, işçiden memura kadar herkes "zorunlu tasarruf" halkasına dahil edilecek.