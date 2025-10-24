Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde sağanak etkili oldu.

Gece boyunca süren yağış hayatı olumsuz etkiledi. İzmir’in Foça ilçesinde 1,5 saatte metrekareye yaklaşık 144 kilogram yağış düştü; dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı.

Antalya’da kısa sürede etkili olan sağanak, yolları göle çevirdi. Özellikle Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

5 FARKLI NOKTADA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı noktada heyelan meydana geldi. Gece yarısı başlayan yağmur, Kaleköy Ovası’nda büyük su birikintilerine yol açtı.

Uğurlu köyü yolu ile Tepeköy’den merkeze giden güzergâhta 5 ayrı bölgede heyelan oluştu. Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Kaymakamlık, Belediye, DSİ ve Karayolları ekiplerinin sahada ivedilikle çalıştığını belirtti.

Atalay, yaz boyunca yapılan kanal temizliği ve dere ıslahlarının olası hasarı azalttığını ifade ederek, “Tüm ekiplerimizle sahadayız. Su baskını yaşayan ev ve iş yerlerinin temizliğine destek veriyoruz. Hasar gören yollar kısa sürede trafiğe açılacak. Ada halkımıza geçmiş olsun” dedi.

Yoğun yağışın ardından kapanan yolların sabah saatlerinde kamu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle açıldığı, saat 06.30 sıralarında Gökçeada-Tepeköy kara yolunda meydana gelen heyelanın da ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede giderildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytinliköy'de köy içi yollar zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgede su tahliye ve yol düzeltme çalışmalarını sürdürdü.

Kaleköy mevkisinde, dere yatağında meydana gelen taşkın sonucu tarım arazileri ve kıyı bölgesinde geniş çaplı su birikintileri oluştu. Yeni Bademli Köyü'nde tarım alanlarını etkileyen sel, Gökçeada Havalimanı çevresindeki altyapıda da hasara yol açtı. Havalimanı bölgesinde yapılan hızlı müdahale sayesinde altyapıdaki tahribat kısa sürede giderildi. Zeytinliköy'de yoğun sel ve çamur akıntısı nedeniyle bazı iş yerleri zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgeyi tamamen temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açtı.

İlçe Jandarma, Belediye, Karayolları ve Mahalli İdare ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sel ve heyelanın olumsuz etkileri kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşların can ve mal kaybı yaşamadığı olay sonrası, Gökçeada Kaymakamlığı koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur, öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Özellikle Foça’da şiddetini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, kısa sürede yağmur suları sele dönüştü.

Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sel suları araçları sürükledi, evlerin bahçeleri tamamen sular altında kaldı.

Denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksarken, bazı araçlar bir süre mahsur kaldı.