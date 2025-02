ABD'li milyarder iş insanı Mark Cuban; beş ev arkadaşıyla yaşayıp ketçap ve hardal sandviçleriyle beslenmekten, 5.7 milyar dolarlık servet yapmaya giden yolun sırlarını paylaştı. 66 yaşındaki Cuban, zengin olma sürecinin günlük bir alışkanlıkla başladığını açıkladı.

"Nasıl Zengin Olunur?" başlıklı bir yazı kaleme alan Cuban, beş kişiyle aynı evde yaşadığı ve yerde uyuduğu günlerden Forbes'un "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesine girmeye uzanan hikayesini anlattı. "Zengin olmak kötü bir şey değil" diyen Cuban, herkesin merak ettiği sorunun cevabını paylaştı: "Peki oraya nasıl ulaşılır?"

"KAHVE YERİNE SU İÇİN"

Başarı için herkese uyan bir şablon olmadığını vurgulayan Cuban, kestirme yolların da bulunmadığını söyledi. İlk tavsiyesi oldukça basit: "Paranızı biriktirin. Elinizden geldiğince fazla tasarruf edin. Kahve yerine su için. McDonalds'a gitmek yerine makarna ve peynir yiyin."

TikTok hesabında da finansal tavsiyeler paylaşan Cuban, kredi kartı kullanımına da karşı olduğunu belirtti: "Eğer kredi kartı kullanıyorsanız zengin olmak istemiyorsunuz demektir. Zengin olmanın ilk adımı disiplin gerektirir. Eğer gerçekten zengin olmak istiyorsanız, kendinizi disipline etmeyi öğrenmelisiniz."

İKİNCİ ADIM ALANINIZDA UZMANLAŞMAK

Cuban'a göre ikinci adım, seçtiğiniz alanda uzmanlaşmak. Bu alan tutkunuz, belirli bir sektör veya bir beceri olabilir. "En çok sevdiğiniz alanı bulun ve o sektörde destekleyici bir iş bulun" diyen milyarder, "Mükemmel bir iş olmayabilir ama zengin olmanın da mükemmel bir yolu yoktur" diyor...

"HER GÜN İŞİNİZLE İLGİLİ OKUMA YAPIN"

Ayrıca Cuban, her gün işinizle ilgili her şeyi okuyarak, fuarlara katılarak ve sektördeki insanlarla konuşarak bilgi birikiminizi artırmanız gerektiğini söyledi: "İşten önce veya sonra, hafta sonları da dahil her gün sektör hakkında mümkün olduğunca çok şey okuyun. Fuarları gezin, sektörel dergileri takip edin, iş yaptığınız insanlarla konuşarak sektör hakkında daha fazla bilgi edinin.

Birkaç günden bahsetmiyoruz. Birkaç aydan da bahsetmiyoruz. Bu yıllar, hatta on yıllar sürebilir. Ben bunun hızlı zengin olma yöntemi olduğunu söylemedim. Bu bir zengin olma yolculuğu..."