Trabzon'da tekstil alanında girişimcilik yapan Merve Bulut, 50 metrekarelik küçük bir atölyeden başladığı üretim yolculuğunu bugün sanayi bölgesindeki 3 bin metrekarelik fabrikasında sürdürüyor. 3 makineyle tek başına bu yola çıktığını ifade eden Bulut, işlerin artmasıyla beraber hem çalışan hem de makine kapasitesinin büyüdüğünü belirterek özellikle yıkanabilir maske üretiminin sermaye birikiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

Üniversite okumak için İstanbul'dan Trabzon'a giden Bulut, çeşitli sebeplerle öğrenimini yarıda bıraktı. Ardından ilgisini çeken kostüm tasarımı ve dikim üzerine çalışmalara yönelen Bulut, 6 yıl önce sağlanan makine desteğiyle 2019'da kent merkezinde 50 metrekarelik ilk çalışma alanını açtı. Pandemi sürecinde ise yıkanabilir maskeye yoğun talep olması, işlerini hızlıca büyütmesini sağladı.

KÜÇÜK BİR ATÖLYEYLE BAŞLADI

Önceleri mont, eşofman ve iş kıyafeti ürerimi yapan Bulut, siparişlerin armasından sonra üretimi Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyük fabrikaya taşıdı. Neredeyse sıfır sermayeyle bu işe başladığını söyleyen Bulut, "İlk zamanlarda yalnızdım ama iş geldikçe hem çalışanlarım hem makinelerim arttı. Önce Trabzon ve çevresinden sipariş aldık, sonrasında İstanbul’a, ardından Gürcistan ve KKTC’ye kadar genişleyen bir müşteri ağı oluştu" dedi.

ÖNCE HAYAL EDİYOR SONRA TASARLIYOR

Yaptığı işte tasarım sürecinin önemli olduğunu vurgulayan Bulut, tasarımı önce zihninde oluşturduğunu daha sonra bilgisayar ya da kağıda aktardığını söyledi.

Yıkanabilir maske üretimiyle büyüme ivmesi yakalayan Bulut, 2022'de ABD'ye ihracata başladı. O süreci anlatırken, "Bizden üretim yapıp yapamayacağımızı sordular. Kapasitemiz için çok büyük bir siparişti ama cesaret edip ‘evet’ dedim. Fiyat ve numune çalışmasını hazırladıktan sonra onay geldi" dedi.

Artan ihracat hacmi üzerine şahıs şirketinden limited şirketine geçen Bulut'un işletmesinde çalışan sayısı zamanla 50'ye ulaştı. 2022 ve 2023 yıllarında üretimin neredeyse yüzde 90’ını ihracat oluştururken, bu oran 2024’te yüzde 60’a geriledi. Bulut, yine de ihracatı işinin merkezinde tutmaya devam ettiğini vurguladı.

DÜNYAYA AÇILMAK İSTİYOR

Türkiye'den sonra dünyaya da açılmak istediğini söyleyen Bulut'un hedefi E-ticaret ve uluslararası pazarlar. Azerbaycan ve Gürcistan'la temas halinde olduklarını ifade eden Bulut, Türkiye'de ise Tunceli, İstanbul ve Muğla’ya fason üretim sağlıklarını belirtti.

Kadın üreticilere destek olmak ve iş hacmini dengelemek için üretimi yayınlaştırmak istediğini de ekleye Bulut" Teknolojinin daha fazla entegre olduğu, inovasyon odaklı bir üretim modeli hedefliyorum." diye konuştu.