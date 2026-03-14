Finansal piyasalarda kazancın anahtarı, paranın büyük bir havuzda toplanarak bileşik getiriden faydalanmasıdır. İki ayrı BES hesabı demek; her ay iki ayrı Yönetim Gider Kesintisi (YGK) ve iki ayrı fon işletim ücreti ödemek demektir.

2.000 TL'lik bir yatırımı tek hesapta tutmak yerine ikiye bölmek, her iki şirketin de sizden ayrı ayrı idari kesinti yapmasına yol açarak net karınızın düşmesine neden olur.



BES’te yılda 12 kez fon dağılımı değiştirme hakkınız bulunuyor. Altın, döviz veya hisse senedi piyasalarındaki fırsatları değerlendirmek için iki farklı uygulamanın arayüzüyle uğraşmak, odaklanma sorununa ve yanlış kararlara neden olur. Tek bir hesap, profesyonel bir fon yönetimi ve kolay takip imkanı sunar.

HESAP BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Birden fazla BES hesabını tek bir çatıda toplamak oldukça basit bir işlemdir ve sistem tamamen katılımcı lehine işler.

Süreç şu adımlarla ilerler:

Şirketinizi Seçin: Memnun olduğunuz veya getirisi yüksek olan şirketi "hedef" olarak belirleyin.

Talep Oluşturun: Hedef şirketi arayarak "Aktarım Formu" doldurun. Süreci genellikle yeni şirketiniz yönetir.

Haklarınız Korunur: Eski hesabınızdaki sistemde kalış süreniz ve %30 devlet katkısı hak ediş oranlarınız yeni hesabınıza aynen devrolur. Hiçbir hak kaybı yaşanmaz.

OKS VE GÖNÜLLÜ BES BİRLEŞİR Mİ?

Burada yasal bir sınır mevcuttur. İşveren aracılığıyla açılan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile kendi isteğinizle açtığınız Gönüllü BES hesapları statü farkı nedeniyle birleştirilemez. Ancak iki farklı OKS hesabınızı kendi aralarında, iki farklı Gönüllü BES hesabınızı ise yine kendi aralarında birleştirmeniz mümkündür.

Paranızın küçük parçalar halinde kesintilere kurban gitmesine izin vermeyin. e-Devlet üzerinden adınıza kayıtlı sözleşmeleri kontrol ederek finansal temizliğe hemen başlayın.