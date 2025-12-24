Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet, vatandaşın her 100 liralık birikimine 30 lira katkı sağlıyor. Ancak bu destek, asgari ücretin brüt tutarıyla sınırlı. Habertürk’te yayımlanan analize göre 2026 için belirlenen asgari ücret artışı, BES katılımcılarının yıllık elde edeceği devlet katkısını ciddi oranda yükseltti. Böylece hem gönüllü BES hem de Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) birikim yapanlar için avantajlı bir dönem başladı.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI DEVLET KATKISINI NASIL YÜKSELTTİ?

2025’te brüt asgari ücret 26.006 liraydı ve gönüllü BES’te bir ayda maksimum 7.802 lira devlet katkısı alınabiliyordu. Bu tutar yıllık 93.619 liraya denk geliyordu. Hem BES hem OKS’de tasarruf yapan bir katılımcı ise yılda toplam 187.238 lira devlet katkısı alıyordu.

2026’da asgari ücretin yüzde 27 artırılmasıyla gönüllü BES’te aylık birikim üst limiti 33.030 liraya; devlet katkısı ise 9.909 liraya çıktı. OKS ile birlikte bu rakam aylık 66.059 lira birikim ve 19.818 lira katkıya karşılık geliyor.

YILLIK DEVLET KATKISI 237 BİN LİRAYA ULAŞTI

Yeni düzenlemeyle gönüllü BES’te yıllık 396.355 lira birikim yapan bir katılımcı, 118.905 liralık devlet katkısından yararlanabilecek. Hem BES hem OKS’de birikim yapanlar için bu tutar 237.811 liraya yükseldi. Bu artış, geçen yıla göre 50.573 liralık ek avantaj anlamına geliyor.

FON SEÇİMİ KRİTİK HALE GELDİ

Birikim üst limitinin yükselmesi, fon yönetiminin önemini daha da artırdı. Uzmanlara göre katılımcılar, ister aylık ister yılın başında toplu ödeme yapsın; yatırdıkları tutar ile devlet katkısı yıl boyunca fonlarda değerleneceği için fon performansları emeklilik döneminde alınacak toplam tutarı ciddi şekilde etkiliyor.

Asgari ücretteki artış, çalışan bütçesindeki etkisi tartışmalı olsa da Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları için önemli bir fırsat yarattı.

Yapılan hesaplamalara göre 2026’da BES ve OKS’de tasarruf yapan vatandaşlar devlet katkısından toplam 50 bin lira daha fazla yararlanabilecek. Uzmanlar, uzun vadeli birikim planı yapanların fon tercihlerine özellikle dikkat etmesini öneriyor.