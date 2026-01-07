Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayınlanan Resmi Gazete'de yazılı karara göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) %30 olan devlet katkısı %20'ye düşürüldü.

BAKANLIK ÇALIŞMASINI ERDOĞAN'A SUNMUŞTU

Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı.

Mehmet Şimşek'in başında olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, BES katılımcılarına yüzde 30 olan devlet katkısının yüzde 20'ye düşürülmesi için yaptığı çalışma Erdoğan'ın onayına sunuldu. Taslak Erdoğan'ın imzasından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.