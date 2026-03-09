Belce Örü Erçin

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet katkısı oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesi reel getiri için finansal okuryazarlığı zorunlu kıldı. Yıllık brüt asgari ücretin yüzde 20’si ile sınırlı olan maksimum devlet katkısı tutarı, 2026 yılı için 79 bin 272 lira olarak belirlendi. Bu tutardan faydalanmak için ise yıllık 396 bin 360 lira katkı payı yatırılması gerekiyor.

BES katılımcı sayısı 10 milyon 189 bin olurken, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) de eklendiğinde toplam sayı 17 milyonu 924 bini aştı. Toplam fon büyüklüğü ise 2 trilyon 508 milyar 611 milyon liraya ulaştı.

TES YİNE ERTELENİR

SGK Uzmanı Mert Nayır, BES ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Yüzde 30 devlet katkısına, fonun getirisi eklendiğinde BES sadece bir emeklilik planı değil, iyi bir yatırım aracıydı. Şimdi ise ancak finans okuryazarlığı ve iyi yönetimle tercih edilesi bir yönteme dönüştü.”

Nayır, devlet katkısının yıl sonu enflasyonun altında kalacağını, faiz oranının ise hâlâ yüzde 40’larda seyrettiğinin ve altının cazibesini koruduğuna dikkat çekti. Nayır, enflasyon oranının yüzde 25’i aşabileceğini belirterek, “Doğru fon dağılımı yapılmazsa, birikimlerin enflasyon karşısında değer kaybetme riskinin yüksek olduğunu söyledi” diye konuştu.

Orta Vadeli Programda uzun zamandır yer alan ve bu sene nisan ayında başlanma ihtimalinin olduğu belirtilen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ise şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Nayır şöyle konuştu: “İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullar ve yüzde 3 maaş kesintisine işverenin katkısının eklenecek olması bu yıl TES’e geçişi pek mümkün kılmıyor.”

En az 3 yıl durmak gerekiyor

Sistemde en az 3 yıl kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15’ini, sistemde en az 6 yıl kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 35’ini, sistemde en az 10 yıl kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 60’ını alabiliyor. Sistemde 10 yılını ve 56 yaşını doldurarak emeklilik hakkı kazanan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanıyor. BES’te vefat veya maluliyet (sürekli iş göremezlik) durumlarında, sistemde kalınan süreye bakılmaksızın devlet katkısı ödeniyor.