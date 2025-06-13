Yangın, otelin makine dairesinde başladı ve yoğun duman oluşmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, bir personel dumandan hafif şekilde etkilendi.

Otel Sahibinden Açıklama

Otel sahibi Bahri Şanlı, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, otelin Alanya Belediyesi tarafından tüm giriş-çıkış kapılarının mühürlendiğini belirtti.

Şanlı, “Yangın makine dairesinde çıktı. Kablolar ateş aldı, mühürlü olduğu için müdahale edemedik. Belediyeye defalarca önlem almak için başvurduk, ancak izin verilmedi. Mühürleri kırarak müdahale ettik. Hava sirkülasyonu olmayınca kablolar yanıyor ve yoğun duman çıkıyor. Az sayıda tatilci vardı, onları tahliye ettik. Maddi zarar dışında bir sorun yok” dedi.

Otelde Çok Sayıda Mühür Bozma Suçu

Alanya Belediyesi tarafından daha önce birden fazla kez mühürlenen otelle ilgili, ruhsatlandırma ve mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle çok sayıda idari ve adli işlem yapıldığı öğrenildi. Otelin “mühür fekki” suçundan da defalarca adli işlem gördüğü belirtildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.